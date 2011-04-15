Нефтяные котировки растут на фоне предварительных данных по коммерческим запасам нефти в США. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $65/bbl, WTI достигает $58.8/bbl. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Вчера в вечерние часы Американской институт нефти сообщил о снижении запасов сырья в Штатах на прошлой неделе на более чем 8 mb. Сегодня эти данные, скорее всего, подтвердит официальная статистика от Минэнерго США, что будет указывать на снижение американских запасов сырья четвертую неделю подряд.



Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке, связанная с противоречиями в отношениях между Ираном и США. Сегодня в центре внимание участников нефтяного рынка будет выступление главы ФРС Д.Пауэлла в Конгрессе США (17:00 MSK), которое окажет влияние на динамику всего блока рисковых активов и, как следствие, на динамику нефтяных контрактов.



"AK&M" от 10.07.2019