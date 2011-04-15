Правительство внесло в Госдуму проект поправок в законодательство о нотариате

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменениях в законодательстве о нотариате. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.



Законопроект расширяет перечень нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной форме удалённо, то есть без личной явки обратившегося лица к нотариусу. К таким действиям предлагается отнести свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, передачу документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам, принятие в депозит денежных средств, взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника по исполнительной надписи нотариуса, депонирование нотариусом безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг, обеспечение доказательств в виде осмотра сайта в интернете и выдачу выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.



Определяется порядок совершения нотариальных действий удалённо, уточняется общий порядок совершения нотариальных действий. При удалённом совершении нотариального действия лицо, обращающееся за совершением такого действия, будет направлять нотариусу через единую информационную систему нотариата (ЕИС) заявление о совершении нотариального действия с приложением установленных документов в электронной форме или их скан-образов. Нотариус будет изготавливать нотариальный документ в электронной форме и направлять его обратившемуся лицу либо по его просьбе выдавать документ на бумажном носителе. Заявление может быть передано через единый портал государственных и муниципальных услуг.



Законопроектом также предлагается урегулировать порядок удостоверения сделки с привлечением двух и более нотариусов. Порядок взаимодействия нотариусов с ЕИС при удостоверении такой сделки будет определяться Минюстом России совместно с Федеральной нотариальной палатой.



Кроме того, при совершении нотариальных действий нотариусы смогут получать через ЕИС сведения, содержащиеся в других информационных системах, и проверять сведения, представленные обратившимся лицом.





"AK&M" от 10.07.2019