Рубль на распутье, полагают аналитики

Рубль торгуется с небольшим восходящим уклоном в среду, хотя в целом движения носят сдержанный характер на фоне осторожности игроков в преддверии выступления Д.Пауэлла в Конгрессе и публикации протокола ФРС. Пара доллар/рубль, встретив сопротивление на пути к отметке 64 руб., консолидируется в районе 63.70 руб. в ожидании новостей из США. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Инвесторы надеются, что глава Федрезерва прольет свет на перспективы монетарной политики, а также озвучит оценку перспектив экономики. Комментарии на эти темы и зададут дальнейший тон всем классам активов и в особенности долларовым парам. Есть предположения, что тон Центробанка может оказаться не таким голубиным, как ожидалось ранее. Для доллара это будет бычий сценарий, хотя при этом в июльском снижении ставки никто не сомневается.



Локальную поддержку рублю оказывает нефть. Brent приподнялась к недельным максимумам вблизи отметки $65.55 за баррель, отыгрывая благоприятный отчет API, отразивший сокращение запасов сырой нефти в США на 8.1 млн баррелей. В краткосрочной перспективе рынок черного золота будет реагировать на предстоящий официальный отчет Минэнерго. Далее игроки сосредоточатся на ежемесячных отчетах ОПЕК и МЭА, заявленных на текущую неделю.



Если ФРС не надавит на "американца", доллар/рубль может передвинуться ближе к отметке 64 руб., которой пара не касалась с 19 июня. В случае возобновления повсеместных распродаж USD у рубля будет шанс продавить курс под 63.50 руб.



"AK&M" от 10.07.2019