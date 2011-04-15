В июне зафиксированы рекордные повседневные расходы россиян

Повседневные расходы россиян в июне выросли на 0.6%. Годовой рост трат составил 9.9%, что более чем вдвое превосходит размер накопленной за период инфляции в 4.7%. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



Таким образом, реальные, то есть "очищенные" от инфляции, расходы вышли на самую высокую для июня позицию за все годы наблюдений.



Сезонное удешевление плодоовощной продукции, о котором рапортовал Росстат, по всей видимости, пока осталось для россиян незамеченным. Более того, они платили за привычный набор товаров даже дороже, чем месяцем ранее.



"Вопреки отчётам официального статистического ведомства о снижении цен на продовольственные товары, в июне за счёт сезонного удешевления овощей и фруктов наши измерения на основе скан-панели домохозяйств показывают обратную тенденцию. В среднем россияне платили несколько дороже за привычный набор товаров в июне, что и привело к росту общего объёма повседневных расходов. Причём стабильность доли затрат на продукты питания (53%) говорит о том, что существенного снижения цен в этой категории не произошло", - пояснил президент исследовательского холдинга Андрей Милехин, цитируемый в сообщении.



Динамика расходов в различных регионах страны оказалась в июне разнонаправленной. Так, на северо-западе и в Сибири объём расходов не изменился по сравнению с маем. В Центральном округе (+1%), на юге страны (+2%) и на Дальнем Востоке (+0.6%) динамика оказалась положительной. В Приволжском округе (-1.3%) и на Урале (-1.4%) объём повседневных расходов потребителей немного сократился по сравнению с предыдущим месяцем.



В годовом выражении рост расходов был зафиксирован во всех регионах. Причём самые скромные результаты продемонстрировали потребители центра страны (+6.6%) и Урала (+5.3%). Наибольший же рост был отмечен в Сибири (+13.3%) и в Приволжском округе (+11.4%). В остальных регионах динамика расходов оказалась близка к среднестрановому показателю. Так, на северо-западе за год расходы жителей выросли на 8.7%, на юге - на 9.2% и на Дальнем Востоке - на 9.6%.



В обеих столицах по итогам июня был зафиксирован спад покупательской активности. В Москве и Санкт-Петербурге объём повседневных расходов снизился на 1%. За год расходы москвичей увеличились на 5.4%, питерцев - на 4.1%.



В остальных миллионниках динамика расходов за месяц также оказалась отрицательной и составила -1.1%. В свою очередь, в годовом выражении рост составил 7.5%, что заметно выше, чем в столицах. В полумиллионниках за месяц объём расходов вырос на 2.6%, за год - на рекордные 17.8%. В стотысячниках рост расходов за месяц составил 0.6%, за год - 8.8%.



Общему росту расходов в июне способствовали только "высокодоходники", которые увеличили свои повседневные траты на 1.7%. "Низкодоходники" и россияне со средними доходами в июне потратили в среднем на 0.6% меньше, чем месяцем ранее. В разрезе года расходы россиян с низкими доходами увеличились на 17.2%. "Среднедоходники" прибавили в своих тратах 7.5% относительно аналогичного периода прошлого года. У "высокодоходников" расходы за год увеличились на 9%.



Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.



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