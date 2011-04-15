Сбербанк начал торговлю драгоценными металлами на электронной платформе Sberbank Markets. Об этом говорится в сообщении банка.



Пользователи платформы могут заключать спот-сделки с драгоценными металлами в режиме онлайн по обезличенным металлическим счетам с расчетами на "сегодня", "завтра" и "послезавтра". Котировки предоставляются по золоту, серебру, платине и палладию в граммах за рубли, без ограничения по объёму. В настоящее время функционал доступен для финансовых институтов, в будущем его планируется предоставить более широкому кругу корпоративных клиентов.



"Выход за пределы классических инструментов валютного рынка - важный шаг в развитии торговой платформы Sberbank Markets. Автоматизация процесса заключения сделок с драгоценными металлами позволит нам привлечь новых клиентов и расширить свое присутствие на рынке. Отмечу, что среди российских пользователей банковских платформ именно клиенты Сбербанка первыми получили эту возможность", - отметил Андрей Шеметов вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобальных рынков.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 10.07.2019