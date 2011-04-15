Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 3.5%

Суточный объём реализации молока сельскохозяйственными организациями на 1 июля 2019 года составил 48.8 тыс. т, что на 3.5% больше аналогичного показателя за прошлый год. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.



Средний надой молока от одной коровы за сутки в сельхозорганизациях составил 17.68 кг, что на 0.9 кг больше, чем годом ранее на соответствующую дату.



Лидерами среди регионов по среднесуточному надою молока являются сельхозорганизации Ленинградской (23.4 кг), Калужской (22.6 кг), Калининградской (21.8 кг), Липецкой (22.3 кг), Кировской (22.1 кг), Белгородской (21.6 кг), Тульской (21.5 кг), Владимирской (21.4 кг), Воронежской (21 кг), Рязанской (21 кг), Вологодской (20.9 кг) и Свердловской (20.4 кг) областей, Республики Крым (20.8 кг) и Краснодарского края (20.4 кг).





"AK&M" от 10.07.2019