ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 11 июля в размере 63.7988 руб. против 63.7660 руб. на 10 июля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



10.07.19 - 63.7660 руб.

09.07.19 - 63.8699 руб.

06.07.19 - 63.5841 руб.

05.07.19 - 63.4013 руб.

04.07.19 - 63.4951 руб.





















"AK&M" от 10.07.2019