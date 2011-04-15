В 2018 году на госпрограмму по развитию рыбохозяйственного комплекса направлено 12.3 млрд руб.

В 2018 году на государственную программу "Развитие рыбохозяйственного комплекса" направлено 12.3 млрд руб. В 2019 году сумма увеличена ещё на 2 млрд руб. В том числе благодаря господдержке, на протяжении нескольких лет отрасль стабильно демонстрирует положительную динамику. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, говорится в сообщении министерства.



Инвестиции в этот сектор экономики в прошлом году, по его словам, составили почти 32.5 млрд руб., увеличившись на 22%. Показатели по данному направлению продолжают расти и в 2019 году. В том числе этому способствует новая программа инвестиционных квот, которая направлена на модернизацию отечественного рыболовного флота и создание предприятий по глубокой переработке водных биоресурсов.





"AK&M" от 10.07.2019