Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/07/2019
13:38

В 2018 году на госпрограмму по развитию рыбохозяйственного комплекса направлено 12.3 млрд руб.

В 2018 году на государственную программу "Развитие рыбохозяйственного комплекса" направлено 12.3 млрд руб. В 2019 году сумма увеличена ещё на 2 млрд руб. В том числе благодаря господдержке, на протяжении нескольких лет отрасль стабильно демонстрирует положительную динамику. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, говорится в сообщении министерства.

Инвестиции в этот сектор экономики в прошлом году, по его словам, составили почти 32.5 млрд руб., увеличившись на 22%. Показатели по данному направлению продолжают расти и в 2019 году. В том числе этому способствует новая программа инвестиционных квот, которая направлена на модернизацию отечественного рыболовного флота и создание предприятий по глубокой переработке водных биоресурсов.


"AK&M" от 10.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100