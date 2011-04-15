Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 июля

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Банк России установил на 11 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.1679
1 Азербайджанский манат 37.6061
100 Армянских драмов 13.3750
1 Белорусский рубль 31.1959
1 Болгарский лев 36.6134
1 Бразильский реал 16.7869
100 Венгерских форинтов 21.9700
1000 Вон Республики Корея 54.0297
10 Гонконгских долларов 81.6478
10 Датских крон 95.9510
1 Доллар США 63.7988
1 Евро 71.5631
100 Индийских рупий 93.0554
100 Казахстанских тенге 16.5959
1 Канадский доллар 48.6160
100 Киргизских сомов 91.4023
10 Китайских юаней 92.7200
10 Молдавских леев 35.6916
1 Новый туркменский манат 18.2543
10 Норвежских крон 73.7934
1 Польский злотый 16.7649
1 Румынский лей 15.1372
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.0289
1 Сингапурский доллар 46.8764
10 Таджикских сомони 67.6551
1 Турецкая лира 11.1020
10000 Узбекских сумов 74.3935
10 Украинских гривен 24.8631
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.5507
10 Чешских крон 28.0040
10 Шведских крон 67.4442
1 Швейцарский франк 64.3587
10 Южноафриканских рэндов 44.9579
100 Японских иен 58.5767
"AK&M" от 10.07.2019