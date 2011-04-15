Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 июля

Банк России установил на 11 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.1679

1 Азербайджанский манат 37.6061

100 Армянских драмов 13.3750

1 Белорусский рубль 31.1959

1 Болгарский лев 36.6134

1 Бразильский реал 16.7869

100 Венгерских форинтов 21.9700

1000 Вон Республики Корея 54.0297

10 Гонконгских долларов 81.6478

10 Датских крон 95.9510

1 Доллар США 63.7988

1 Евро 71.5631

100 Индийских рупий 93.0554

100 Казахстанских тенге 16.5959

1 Канадский доллар 48.6160

100 Киргизских сомов 91.4023

10 Китайских юаней 92.7200

10 Молдавских леев 35.6916

1 Новый туркменский манат 18.2543

10 Норвежских крон 73.7934

1 Польский злотый 16.7649

1 Румынский лей 15.1372

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.0289

1 Сингапурский доллар 46.8764

10 Таджикских сомони 67.6551

1 Турецкая лира 11.1020

10000 Узбекских сумов 74.3935

10 Украинских гривен 24.8631

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.5507

10 Чешских крон 28.0040

10 Шведских крон 67.4442

1 Швейцарский франк 64.3587

10 Южноафриканских рэндов 44.9579

100 Японских иен 58.5767

"AK&M" от 10.07.2019