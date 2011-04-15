Банк России на 11 июля повысил курс евро к рублю более чем на 10 копеек до 71.5631 руб., курс доллара США - более чем на 3 копейки до 63.7988 руб.

Банк России на 11 июля повысил официальный курс евро к рублю более чем на 10 копеек до 71.5631 руб. с 71.4626 руб., курс доллара США - более чем на 3 копейки до 63.7988 руб. с 63.7660 руб. 10 июля.



Стоимость бивалютной корзины на 11 июля увеличилась более чем на 6 копеек (+0.09%) до 67.2927 руб. с 67.2295 руб. 10 июля.



"AK&M" от 10.07.2019