Банк России на 11 июля повысил курс евро к рублю более чем на 10 копеек до 71.5631 руб., курс доллара США - более чем на 3 копейки до 63.7988 руб.

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Банк России на 11 июля повысил официальный курс евро к рублю более чем на 10 копеек до 71.5631 руб. с 71.4626 руб., курс доллара США - более чем на 3 копейки до 63.7988 руб. с 63.7660 руб. 10 июля.
Стоимость бивалютной корзины на 11 июля увеличилась более чем на 6 копеек (+0.09%) до 67.2927 руб. с 67.2295 руб. 10 июля.
"AK&M" от 10.07.2019