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10/07/2019
14:35

"Газпром нефть" наращивает поставки арктической нефти в Европу

Общий накопленный объём экспорта нефти сортов ARCO и Novy Port, добываемой "Газпром нефтью" на месторождениях Приразломное и Новопортовское, достиг 30 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.

Юбилейная партия, отгруженная в середине июня с рейдового перевалочного комплекса в порту Мурманска, доставлена потребителям в Северо-Западной Европе. Накопленный объем экспорта нефти арктических сортов компании на сегодняшний день сопоставим с вместимостью 750 тыс. автоцистерн протяженностью от Калининграда до Владивостока.

Нефть сортов ARCO и Novy Port пользуется стабильным спросом на европейском рынке. Для организации ее поставок "Газпром нефть" создала уникальную логистическую схему круглогодичной транспортировки углеводородов. Ее ключевые элементы – нефтедобывающая платформа "Приразломная", терминал "Ворота Арктики", танкерный флот усиленного ледового класса, собственные и привлеченные ледоколы, рейдовый перевалочный комплекс.

Эффективность и безопасность работы обеспечивает первая в мире цифровая система управления арктической логистикой "Капитан", созданная специалистами "Газпром нефти". С ее помощью компания осуществляет круглогодичный вывоз всего объема добываемой нефти с минимальными затратами.

Заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер отметил: "Успешный опыт "Газпром нефти" в организации круглогодичного вывоза нефти, добываемой нашей компанией в российской Арктике, позволяет наращивать объемы экспорта и повышать эффективность бизнеса. В 2019 году список покупателей нефти сортов ARCO и Novy Port расширился – все больше крупных европейских переработчиков заинтересованы в приобретении востребованной арктической нефти, гарантированная бесперебойная доставка которой обеспечена уникальной логистической схемой и использованием современных цифровых технологий".

Планируемый в I полугодии 2019 года объем экспортных отгрузок арктических сортов нефти составит около 5.5 млн т – на 10% больше, чем в первой половине прошлого года. Маркетинг арктической нефти на зарубежных рынках осуществляет дочернее предприятие "Газпром нефти" – Gazprom Neft Trading GmbH.

Новопортовское месторождение — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал. Оно расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры. Круглогодичная отгрузка углеводородов с Новопортовского месторождения осуществляется с помощью нефтеналивного терминала "Ворота Арктики" в Обской губе. Извлекаемые запасы Новопортовского месторождения категорий C1 и С2 составляют более 250 млн т нефти и конденсата, а также более 320 млрд куб. м газа. Новопортовская нефть (сорт Novy Port) по своим свойствам относится к категории легких, c низким содержанием серы (около 0.1%).

Приразломное нефтяное месторождение открыто в 1989 году и располагается в Печорском море в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти превышают 70 млн т. Для его разработки создана морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) "Приразломная". Она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым современным требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.

Приразломное — единственный проект по добыче нефти на российском арктическом шельфе. Разработка месторождения началась в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.

"AK&M" от 10.07.2019
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