Грузооборот морских портов РФ в первом полугодии вырос на 2.8% до 409.04 млн т

Грузооборот морских портов РФ в первом полугодии 2019 года вырос на 2.8% до 409.04 млн т. Об этом говорится в сообщении Росморречфлота.



В том числе, объём перевалки сухих грузов составил 179.71 млн т (-4.8%), наливных грузов - 229.33 (+9.7%).



Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 25.1% до 51,65 млн т. Из них объём перевалки сухих грузов составил 14.91 млн т (+5.5%), наливных грузов - 36.74 млн т (+35.3%).



Грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 6.1% до 130.06 млн т, из которых объём перевалки сухих грузов составил 55.5 млн т (+2.6%), наливных грузов - 74.56 млн т (+8.8%).



Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна сократился на 10.8% до 118.89 млн т. В том числе, объём перевалки сухих грузов составил 41.57 млн т (-28.3%), наливных грузов - 77.32 млн т (+2.7%).



Грузооборот морских портов Каспийского бассейна вырос на 44.1% до 3.48 млн т. Из них объём перевалки сухих грузов составил 1.28 млн т (-7.6%), наливных грузов - 2.21 млн т (+213.3%).



Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 104.95 млн т (+6.8%), из них объём перевалки сухих грузов достиг 66.46 млн т (+8.6%), наливных грузов - 38.49 млн т (+3.9%).





"AK&M" от 10.07.2019