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10/07/2019
14:00

Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет

Совет Федерации одобрил изменения в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Объём доходов федерального бюджета составит 20 трлн 174.9 млрд руб., что на 205.6 млрд руб. больше, чем утверждено законом о бюджете на 2019 год.

Объём расходов бюджета увеличивается на 256.5 млрд руб. и составит 18 трлн 293.7 млрд руб. Предусматривается профицит федерального бюджета в объёме 1 трлн 881.2 млрд руб., что на 50.9 млрд руб. ниже уровня, утверждённого законом "О бюджете" на 2019 год.

Предоставляется дополнительная финансовая помощь регионам на 130 млрд руб., из них почти 61 млрд руб. в виде дотаций на сбалансированность.

"AK&M" от 10.07.2019
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