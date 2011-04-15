РФ запросила консультации в ВТО в связи с антидемпинговой мерой США в отношении стали

Российская Федерация направила запрос на консультации с США в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговой мерой США в отношении горячекатаной плоской углеродистой сталепродукции. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Мера в форме антидемпинговых пошлин размером в 184.56% применяется с конца декабря 2014 года.



Антидемпинговое расследование, на котором основывается применяемая мера, было завершено в 1999 году. До декабря 2014 года действовало соглашение о приостановлении антидемпингового расследования между российскими и американскими уполномоченными органами. После его расторжения по инициативе американской стороны начали применяться пошлины. Впоследствии по результатам пересмотров меры её действие продлевалось, а пошлины в указанном размере стали применяться для всех российских экспортёров.



Россия исходит из того, что, продолжая применять указанные пошлины, США нарушают ряд своих обязательств в рамках ВТО. Это стало причиной запроса формальных консультаций с США, которые являются первой стадией процедуры разрешения споров в ВТО.





"AK&M" от 10.07.2019