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10/07/2019
15:30

Росимущество будет отчитываться Минэкономразвития о внедрении ключевых показателей эффективности в госкомпаниях

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ужесточил контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (КПЭ) предприятиями, доля участия государства в которых превышает 50%. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

Соответствующее распоряжение Минэкономразвития обяжет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) ежеквартально отчитываться о внедрении КПЭ в госкомпаниях и их дочерних обществах.

Кроме того, Росимуществу поручается собирать информацию о невозможности утверждения показателей эффективности из-за отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности по причине нахождения в процессе реорганизации, ликвидации и введения процедуры банкротства.

По результатам проводимого мониторинга будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров.

Мера направлена на повышение качества корпоративного управления в организациях с государственным участием.

Контроль за исполнением указанного распоряжения возложен на заместителя министра экономического развития Оксану Тарасенко.


"AK&M" от 10.07.2019
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