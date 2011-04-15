Росимущество будет отчитываться Минэкономразвития о внедрении ключевых показателей эффективности в госкомпаниях

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ужесточил контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (КПЭ) предприятиями, доля участия государства в которых превышает 50%. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Соответствующее распоряжение Минэкономразвития обяжет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) ежеквартально отчитываться о внедрении КПЭ в госкомпаниях и их дочерних обществах.



Кроме того, Росимуществу поручается собирать информацию о невозможности утверждения показателей эффективности из-за отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности по причине нахождения в процессе реорганизации, ликвидации и введения процедуры банкротства.



По результатам проводимого мониторинга будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров.



Мера направлена на повышение качества корпоративного управления в организациях с государственным участием.



Контроль за исполнением указанного распоряжения возложен на заместителя министра экономического развития Оксану Тарасенко.





"AK&M" от 10.07.2019