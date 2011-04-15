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10/07/2019
16:05

Совет Федерации одобрил поправки в закон о лотереях

Совет Федерации одобрил закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Уточняется понятие "лотерейный терминал" для недопущения их незаконного использования в игровых целях, а также понятия "лотерейная квитанция", "электронный лотерейный билет", "организация лотереи".

Закон запрещает распространение лотерейных билетов бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также устанавливает предельный размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от проведения лотереи - не более 70%.

Закон конкретизирует действующую норму и определяет, что целевые отчисления от лотереи направляются в федеральный бюджет. При этом размер целевых отчислений от лотереи будет составлять 10 проц. разницы между суммой выручки оператора лотереи от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного в соответствии с условиями лотереи призового фонда.

Сокращается срок, не менее которого должна действовать безотзывная банковская гарантия, обеспечивающая обязательства оператора лотереи по оплате целевых отчислений от проведения лотереи, с 5 лет до 1 года.


"AK&M" от 10.07.2019
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