Роснефть разработала технологию получения моющей присадки к моторным маслам

Специалисты ПАО "Средневолжский НИИ по нефтепереработке" (входит в состав Корпоративного научно-проектного комплекса Роснефти) разработали и запатентовали технологию получения магнийсодержащей моющей присадки к моторным маслам. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Технология, полностью базирующаяся на отечественном сырье, позволит компании отказаться от закупок зарубежных аналогов и начать выпуск моторных масел, отвечающих мировым стандартам премиального класса по международным классификациям API* и ACEA**. Добавка может быть использована не только как высококачественный компонент моторного масла, но и как самостоятельный товарный продукт.



Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022". Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и использованию прорывных технологических подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.



Производство присадки позволит компании выпускать моторные масла премиального уровня качества LOW SAPS***, не уступающие импортным аналогам. Внедрить разработанную технологию предполагается на "Новокуйбышевском заводе масел и присадок" (входит в состав Роснефти).



ПАО "СвНИИНП" (Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке) осуществляет научные исследования в области нефтепереработки. Это - разработка современных технологий получения высококачественных смазочных материалов, присадок и битумов. В институте проводится мониторинг и исследование качества перерабатываемых нефтей и технологическое сопровождение процессов выработки и получения товарных нефтепродуктов. Проводятся работы по импортозамещению смазочных материалов, в области борьбы с коррозией.



Опытно-экспериментальное производство института специализируется на производстве масел и смазочных материалов по собственным технологиям, а также оптовой продаже этой продукции на территории России и рынках ближнего и дальнего зарубежья. Важным преимуществом института является возможность выпуска разрабатываемых им продуктов в собственном опытно-экспериментальном производстве.



Стандарт ACEA (Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей), представляет сертификацию моторного масла по применению и работе, и учитывает требования 15 автопроизводителей (BMW, DAF, Daimler-Crysler, Fiat, Ford, GM-Europe, Jaguar Land Rover, MAN, Porshe, PSA Peugeot Citroen, Renault, SAAB-Scania, Toyota, Volkswagen, Volvo).



API стандарты - система стандартов разработанная некоммерческой организацией American Petroleum Institute (Американский Институт Нефти) призванная упорядочить процессы в добыче и переработке нефти.



Low SAPS (Low-Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur) - в переводе с английского "низкий уровень сульфатной зольности, фосфора и серы". Борьба за экологию требует постоянного снижения количества вредных выбросов в атмосферу для промышленности, энергетики и автотранспорта. В наши дни успехи производителей в решении этой проблемы стали основным критерием, определяющим лидерство в конкурентной борьбе.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 61.7% до 131 млрд руб. с 81 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий составил 2.077 трлн руб. против 1.722 трлн руб. (+20.6%). Показатель EBITDA увеличился на 42.3% до 548 млрд руб. с 385 млрд руб.



"AK&M" от 10.07.2019