АЛРОСА в июне 2019 года реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $222.4 млн

Группа АЛРОСА реализовала в июне 2019 года года алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $222.4 млн. Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $219.3 млн, бриллиантов - $3.1 млн. Об этом говорится в сообщении компании.



Всего в январе-июне 2019 года АЛРОСА продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $1811 млн. Стоимость реализованного алмазного сырья за шесть месяцев 2019 года составила $1784 млн, бриллиантов - $27.3 млн.



"Мы продолжаем реализовывать сбалансированную сбытовую политику на фоне сохраняющегося избыточного уровня запасов алмазно-бриллиантовой продукции в гранильном секторе и в ритейле, а также сложностей с привлечением доступного финансирования индийского ограночного бизнеса. Кроме того, рынок постепенно входит в фазу сезонного снижения спроса на алмазное сырье, что также отражается на показателях продаж основных игроков отрасли. Мы ожидаем рост активности и спроса на алмазное сырье ближе к концу третьего квартала текущего года. Также видим стабильный спрос со стороны конечных потребителей ювелирной продукции, что создаёт предпосылки для восстановления общего спроса на алмазное сырье в преддверии периода рождественских продаж 2019-2020 годов", - прокомментировал результаты продаж директор ЕСО АЛРОСА, член правления компании Евгений Агуреев.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.



"AK&M" от 10.07.2019