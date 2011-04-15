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10/07/2019
16:48

Инфляция за неделю, со 2 по 8 июля, составила 0.1%, с начала года - 2.7%

Инфляция за неделю, со 2 по 8 июля 2019 года, составила 0.2%, с начала года - 2.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились на 1.5%, яйца куриные - на 0.5%, колбасу вареную, масло подсолнечное, крупу гречневую - на 0.2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0.4%, в том числе на капусту белокочанную - 9.5%, огурцы - 4%, лук репчатый - 1.8%, картофель и помидоры - 1.4%.

Яблоки стали дороже на 1.8%, пшено - на 0.6%, молоко стерилизованное - на 0.4%, рыба мороженая и рис - на 0.3%, говядина, мясо кур, масло сливочное, молоко пастеризованное, сметана, творог жирный и чай - на 0.2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг увеличились на 0.2-0.5%.


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