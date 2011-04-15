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10/07/2019
17:06

Совет Федерации одобрил получение "дальневосточного гектара" в Бурятии и Забайкалье

Совет Федерации одобрил внесение изменений в федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с включением Республики Бурятия и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

В документе предлагается распространить действие закона на территории Республики Бурятия и Забайкальского края, которые включены в состав Дальневосточного федерального округа.

Согласно закону сначала землю, так называемый "дальневосточный гектар", смогут получить только жители данных регионов, потом все жители Дальневосточного федерального округа и затем – любой гражданин России.

В то же время вносится положение о запрете предоставления земельных участков, расположенных в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

"AK&M" от 10.07.2019
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