Председателем набсовета АЛРОСА вновь избран А.Силуанов

По результатам состоявшегося во вторник, 9 июля 2019 года, заочного голосования членов наблюдательного совета АЛРОСА председателем набсовета избран первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Также был избран состав профильных комитетов. Об этом говорится в сообщении компании.



А.Силуанов возглавляет наблюдательный совет АЛРОСА с 2015 года. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев избран первым заместителем председателя наблюдательного совета. Заместителем председателя наблюдательного совета избран генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.



Члены набсовета также избрали состав профильных комитетов. Комитет по стратегическому планированию второй год подряд возглавил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. В состав комитета также вошли А.Николаев, Сергей Иванов, генеральный директор АО "Управляющая компания Российского Фонда прямых Инвестиций" Кирилл Дмитриев, первый заместитель генерального директора АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Андрей Донец, член совета директоров АО "ИНК Капитал", советник генерального директора ООО "Иркутская нефтяная компания" Сергей Донской, советник главы муниципального образования "Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус Республики Саха (Якутия) Андрей Карху, генеральный директор НО "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)" Сергей Местников, председатель правительства республики Саха (Якутия) Владимир Солодов. В состав комитета также вошли независимые директора Мария Гордон, Дмитрий Конов и Олег Федоров.



Как и в прошлом году, комитет по аудиту полностью сформирован из независимых директоров. Его возглавила Мария Гордон, в состав комитета вошли также Олег Федоров и Галина Макарова.



Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавила независимый директор Галина Макарова, а состав комитета расширен с четырех до шести человек. В него вошли также М.Гордон, Дмитрий Конов, Сергей Местников, Владимир Солодов и Олег Федоров.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.



"AK&M" от 10.07.2019