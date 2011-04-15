Апелляция подтвердила законность предписаний ФАС в отношении Службы по тарифам Астраханской области. Региональный тарифный орган не исполнил предписание антимонопольного органа. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Напомним, что Служба по тарифам Астраханской области включила в состав тарифа ООО "Экоцентр" экономически необоснованные расходы в размере 75 млн руб. Кроме того, орган регулирования необоснованно учёл численность административного персонала, которая существенно превышает суммарную численность персонала производственного и ремонтного.



В сентябре 2018 года ФАС предписала службе устранить нарушения действующего тарифного законодательства в области обращения с ТКО, направленного на снижение тарифов для потребителей. Однако региональный орган тарифного регулирования отказался исполнить предписание антимонопольного органа. Таким образом, ООО "Экоцентр" продолжает работу по завышенным тарифам.



Законность решения ФАС подтвердил Арбитражный суд города Москвы, а затем и апелляционная инстанция.



"AK&M" от 10.07.2019