РусГидро приступает к модернизации крупнейшей ГЭС на Северном Кавказе

РусГидро приступает к комплексной модернизации Чиркейской ГЭС – крупнейшей гидроэлектростанции в Дагестане и на Северном Кавказе. В ходе модернизации планируется заменить большую часть оборудования ГЭС и реконструировать гидротехнические сооружения, в результате чего мощность станции возрастет на 100 МВт. Обновление Чиркейской ГЭС будет проводиться в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро. Об этом говорится в сообщении компании.



Чиркейская ГЭС на реке Сулак имеет мощность 1000 МВт, в состав ее сооружений входит арочная плотина высотой 232.5 м – вторая по высоте в России. Станция введена в эксплуатацию в 1974 году, ее оборудование отработало более 40 лет, устарело и достигло высокой степени износа. Многофакторное обследование, которое провели специалисты генерального проектировщика – института "Ленгидропроект", показало необходимость масштабной модернизации Чиркейской ГЭС. Подготовленный проект модернизации учитывает накопленный опыт эксплуатации станции и предусматривает применение самых современных технологий.



В результате модернизации на Чиркейской ГЭС будет заменена большая часть оборудования станции: гидротурбины, генераторы, силовые трансформаторы, распределительное устройство. Модернизация будет производиться поэтапно, без остановки станции и ограничения энергоснабжения потребителей. В течение 2019 года в результате конкурсных процедур должны быть определены поставщики оборудования для модернизации распределительного устройства ОРУ-330 кВ. В 2021-2027 годах запланирована замена гидротурбин и гидрогенераторов.



РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 39 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в первом полугодии 2018 года увеличили выработку электроэнергии на 6% до 67.371 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Размер уставного капитала компании - 426.289 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2017 года РФ принадлежало 60.5602% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 36.9963% акций.



Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ за 2018 год увеличилась на 2% по сравнению с 2017 годом и составила 36.7 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 6% по сравнению с прошлым годом - до 82.5 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 8% до 66 млрд руб. Выручка увеличилась на 6% по сравнению с 2017 годом и составила 127.8 млрд руб.



В 2018 году чистая прибыль группы "РусГидро" по МСФО выросла до 32 млрд руб., что на 28.5% выше показателя 2017 года. Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль группы за 2018 год увеличилась на 7.6% и составила 71 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 5.3% до рекордного для группы "РусГидро" значения порядка 110 млрд руб. Общая выручка группы в 2018 году превысила 400 млрд руб., что на 5.1% больше показателя 2017 года.



"AK&M" от 10.07.2019