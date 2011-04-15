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10/07/2019
18:28

Сбербанк предоставит синдицированный кредит Байкальской горной компании для разработки Удоканского медного месторождения

Сбербанк совместно с Газпромбанком и российской государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ подписали договор о предоставлении Байкальской горной компании (группа USM) синдицированного кредита для финансирования разработки Удоканского медного месторождения. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Общий бюджет проекта превышает $2.9 млрд. Из них $1.79 млрд привлекается в форме кредита от синдиката банков на срок до 12 лет. При этом по $650 млн выделяют Сбербанк и Газпромбанк, оставшаяся часть в размере $490 млн приходится на долю ВЭБ.РФ, который также взял на себя роль кредитного управляющего в синдикате.

Это крупнейшая сделка, осуществляемая на принципах Фабрики проектного финансирования. Кредитные средства предоставляются для обеспечения полного цикла строительства, включая поставки основного и вспомогательного оборудования обогатительной фабрики, транспорта, создания гидрометаллургического производства, проведения карьерных, монтажных работ, возведения инфраструктуры. Запуск ГОКа намечен на 2022 год.

Удокан (Забайкальский край) - крупнейшее в России и третье по размерам в мире месторождение меди. Возведение первой очереди горно-обогатительного комбината позволит добывать до 12 млн тонн руды в год и выпускать до 125 тыс. тонн меди в год.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.


"AK&M" от 10.07.2019
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