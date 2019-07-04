ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 11 июля, в размере 71.5631 руб. против 71.4626 руб. на 10 июля.





Курс евро за последние 5 дней:



10.07.19 - 71.4626 руб.

09.07.19 - 71.7067 руб.

06.07.19 - 71.6593 руб.

05.07.19 - 71.5420 руб.

04.07.19 - 71.6034 руб.



























































































































































"AK&M" от 11.07.2019