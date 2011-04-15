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11/07/2019
09:53

Повтор! Профицит федерального бюджета в январе-июне составил 1.561 трлн руб.

Профицит федерального бюджета в январе-июне 2019 года составил 1.561 трлн руб. Объём доходов достиг 9.548 трлн руб., расходов - 7.987 трлн руб., говорится в сообщении Минфина.

Федеральная налоговая служба перечислила 6.263 трлн руб., Федеральная таможенная служба - 2.729 трлн руб., другие федеральные органы - 555.5 млрд руб.


"AK&M" от 11.07.2019
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