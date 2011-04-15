Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/07/2019
12:02

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о едином казначейском счёте

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о едином казначейском счёте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Проекты федеральных законов "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей" (законопроект 1) и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с принятием Федерального закона “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей”" (законопроект 2) внесены Минфином России.

В настоящее время Федеральному казначейству в Банке России открыто более 50 тыс. счетов.

Законопроект 1 предусматривает закрепление в Бюджетном кодексе новых положений о системе казначейских платежей на основе единого казначейского счёта. Предлагается ввести в законодательство новые термины: "единый казначейский счёт", "казначейский счёт", "единый счёт бюджета", "казначейское обслуживание", "временно свободные средства". Определяются основы организации и функционирования системы казначейских платежей при их проведении с использованием единого казначейского счёта, открытого в Банке России.

Федеральное казначейство с использованием единого казначейского счёта будет обеспечивать расчёты публично-правовых образований и юридических лиц, являющихся прямыми участниками системы казначейских платежей, с контрагентами, находящимися на обслуживании в Банке России и кредитных организациях.

Для проведения операций со средствами участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений и получателей средств из бюджета казначейские счета будут открываться органам Федерального казначейства, финансовым органам субъектов Федерации (муниципальных образований) и органам управления государственными внебюджетными фондами. При этом сохраняется система лицевых счетов. Операции между участниками системы казначейских платежей будут осуществляться через казначейские счета, открытые в Федеральном казначействе, без движения денежных средств по единому казначейскому счёту.

Законопроектом также предусмотрено совершенствование механизма взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и высшими органами исполнительной власти субъектов Федерации (местных администраций) в целях закрепления за территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов по исполнению бюджетов в условиях казначейского обслуживания.

Предусмотрено введение в Бюджетный кодекс положений о полномочиях Банка России и кредитных организаций по приостановлению операций по счетам, открытым с нарушением Бюджетного кодекса и других федеральных законов, устанавливающих требования к открытию счетов, а также о полномочиях Федерального казначейства по направлению в Банк России и кредитные организации представлений о приостановлении операций по таким счетам.

Законопроектом 2 предлагается внести корреспондирующие изменения в КоАП и предусмотреть ответственность за открытие участниками бюджетного процесса и бюджетными учреждениями счетов в подразделениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства.

"AK&M" от 11.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100