Правительство внесло в Госдуму законопроекты о едином казначейском счёте

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о едином казначейском счёте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Проекты федеральных законов "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей" (законопроект 1) и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с принятием Федерального закона “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей”" (законопроект 2) внесены Минфином России.



В настоящее время Федеральному казначейству в Банке России открыто более 50 тыс. счетов.



Законопроект 1 предусматривает закрепление в Бюджетном кодексе новых положений о системе казначейских платежей на основе единого казначейского счёта. Предлагается ввести в законодательство новые термины: "единый казначейский счёт", "казначейский счёт", "единый счёт бюджета", "казначейское обслуживание", "временно свободные средства". Определяются основы организации и функционирования системы казначейских платежей при их проведении с использованием единого казначейского счёта, открытого в Банке России.



Федеральное казначейство с использованием единого казначейского счёта будет обеспечивать расчёты публично-правовых образований и юридических лиц, являющихся прямыми участниками системы казначейских платежей, с контрагентами, находящимися на обслуживании в Банке России и кредитных организациях.



Для проведения операций со средствами участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений и получателей средств из бюджета казначейские счета будут открываться органам Федерального казначейства, финансовым органам субъектов Федерации (муниципальных образований) и органам управления государственными внебюджетными фондами. При этом сохраняется система лицевых счетов. Операции между участниками системы казначейских платежей будут осуществляться через казначейские счета, открытые в Федеральном казначействе, без движения денежных средств по единому казначейскому счёту.



Законопроектом также предусмотрено совершенствование механизма взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и высшими органами исполнительной власти субъектов Федерации (местных администраций) в целях закрепления за территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов по исполнению бюджетов в условиях казначейского обслуживания.



Предусмотрено введение в Бюджетный кодекс положений о полномочиях Банка России и кредитных организаций по приостановлению операций по счетам, открытым с нарушением Бюджетного кодекса и других федеральных законов, устанавливающих требования к открытию счетов, а также о полномочиях Федерального казначейства по направлению в Банк России и кредитные организации представлений о приостановлении операций по таким счетам.



Законопроектом 2 предлагается внести корреспондирующие изменения в КоАП и предусмотреть ответственность за открытие участниками бюджетного процесса и бюджетными учреждениями счетов в подразделениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства.



"AK&M" от 11.07.2019