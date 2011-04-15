Рынок нефти: старт сезона ураганов в США поддержал цены

Нефтяные котировки в среду продемонстрировали сильную динамику и прибавили около 4.5%, чему способствовали угроза тропического шторма в Мексиканском заливе, снижение запасов нефти в США и ослабление доллара после выступления главы ФРС. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Фьючерсы на Brent полностью нивелировали снижение прошлой недели, которое произошло из-за спекулятивных распродаж после продления сделки ОПЕК+. Котировкам потребовалось шесть торговых дней, чтобы вновь вернуться выше $66 и даже обновить локальные вершины. Сегодня с утра контракты на североморскую нефть торгуются выше $67 за баррель.



Сейчас сентимент складывается исключительно позитивный, но в любой момент тема замедления мировой экономики может вновь выйти на первый план и оказать давление на рынок. Краткосрочно возможен всплеск в район $68, но в дальнейшем цены с большой вероятностью консолидируются где-то в районе $65.5-67.



Американские нефтедобывающие компании сократили производство в Мексикансом заливе почти на треть из-за угрозы тропического шторма в регионе. Сотрудники были эвакуированы с пятнадцати производственных платформ и четырех буровых установок. Ураган, который получил имя Барри, может сформироваться и пройти над заливом уже сегодня.



Через побережье Мексиканского залива ежедневно проходит более 3 млн баррелей нефти из таких стран как Мексика, Саудовская Аравия, Венесуэла и Колумбия. Ежедневно штатами экспортируется через терминалы побережья около 2 млн баррелей нефти. Добывающие предприятия региона обеспечивают порядка 17% всей добычи США или 2.5-3% мировой добычи нефти.



Активная фаза высокого сезона ураганов проходит в августе-октябре, но отдельные тропические штормы появляются уже в июле. При появлении серьезной угрозы предприятия региона частично приостанавливают деятельность, что, как правило, приводит к сокращению добычи и оказывает краткосрочную поддержку нефтяным ценам.



В среду были опубликованы данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA), которые показали существенное падение. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе снизились на 9.5 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения на 3.1 млн баррелей, Всего запасы в США составили 459 млн баррелей, оказавшись на уровне середины апреля.



Экспорт сырой нефти вырос за неделю на 58 тыс. б/с до 3.05 млн б/с. Объем импорта снизился на 0.28 млн б/с – до уровня 7.3 млн б/с. Товарные запасы бензина, по данным EIA, упали на 1.5 млн баррелей (прогноз -1.3 млн), коммерческие запасы дистиллятов выросли на 3.7 млн баррелей (прогноз +739 тыс.). Загрузка НПЗ выросла с 94.2% до 94.7%. Добыча нефти за прошлую неделю выросла на 100 тыс. б/с до 12.3 млн б/с.



Запасы в США снижаются четыре недели подряд, в три из которых снижение опережает прогнозы. Такая динамика связана с высоким сезонным спросом на топливо и наблюдается из года в год. Однако в этом году сезон начался чуть позже и на рынке были большие опасения, что высокий уровень запасов является свидетельством замедления спроса из-за проблем в мировой экономике. Возращение запасов к традиционной сезонной динамике снизило градус напряженности и стимулировало более оптимистичный взгляд трейдеров на рынок.



Сильную поддержку всем commodities оказало выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, которое укрепило на рынке мнение о скором снижении ключевой ставки. Индекс доллара США (доллар против корзины из шести мировых валют) в среду активно снижался, поддерживая сырьевые рынки.



Сегодня с утра фьючерсы на Brent прибавляют +0.33% к уровням закрытия предыдущего дня.



"AK&M" от 11.07.2019