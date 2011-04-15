S7 Airlines перешла на новую систему мильных тарифов

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, объявляет о переходе на новую систему тарифов премиальных авиабилетов S7 Priority. Теперь оформляя билет за мили, пассажир может выбрать, что ему необходимо в путешествии, и платить только за те услуги, которыми он планирует воспользоваться. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.



Тарифы S7 Priority теперь разделены на четыре группы: Эконом Базовый, Эконом Гибкий, Бизнес Базовый и Бизнес Гибкий. Условия перелёта по ним, как и названия, полностью идентичны обычным, коммерческим тарифам.



Минимальный тариф снизился до 5400 миль. Он применяется, например, при оформлении авиабилета по тарифу Эконом Базовый в одну сторону из Москвы в Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Краснодар и другие города, из Новосибирска в Новый Уренгой, Красноярск, Абакан, Омск, из Владивостока в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский.



"Часто летающие пассажиры S7 Airlines уже хорошо знакомы с нашей системой тарифов, которая позволяет платить только за те услуги, которыми пассажир действительно пользуется. Мы решили привести мильные и коммерческие тарифы к единому формату. В результате минимальная стоимость премиального билета снизилась. Если пассажир летит налегке, он может оформить премиальный билет по базовому тарифу и сэкономить мили для будущих путешествий", - отметила директор по развитию программы лояльности S7 Group Наталья Николаева.



Тариф Эконом Базовый предусматривает перелёт налегке - допускается провоз ручной клади весом не более 10 кг и размерами 55х40х23 см. По тарифу Эконом Гибкий можно также провезти зарегистрированный багаж весом до 23 кг и выбрать место в салоне при регистрации на рейс.



Тариф Бизнес Базовый подразумевает провоз ручной клади весом 15 кг и одного места багажа до 32 кг, выбор места в салоне при покупке или при регистрации, а также регистрацию на отдельной стойке Бизнес-класса в аэропорту.



Тариф Бизнес Гибкий в дополнение к этим опциям предусматривает бесплатный провоз второго места багажа весом 32 кг, а также ожидание рейса в бизнес-зале.



Для всех авиабилетов, оформленных за мили S7 Priority, можно изменить время, дату и маршрут при наличии в продаже билетов по той же стоимости на момент обращения. Для тарифов группы "Гибкий" это возможно сделать бесплатно, даже при опоздании на рейс. При перебронировании билета, оформленного по тарифу "Базовый", взимается сбор.



S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.



"AK&M" от 11.07.2019