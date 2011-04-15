"НМГ Студия" закрыла сделку по приобретению 25% анимационной "Студии Метрафильмс"

"НМГ Студия", осуществляющая инвестиции Национальной Медиа Группы (НМГ) в производство контента, объявляет о закрытии сделки по покупке 25% доли в анимационной "Студии Метрафильмс". Результатом сделки станет производство "НМГ Студией" собственного анимационного контента для ТВ и digital-ресурсов НМГ. Об этом говорится в сообщении Национальной Медиа Группы.



Анимационная "Студия Метрафильмс" производит рейтинговый сериал "Три кота", который уже четыре года выходит на телеканалах "СТС Медиа". "Три кота" получили успех не только в России, но и у международной аудитории – мультсериал доступен к просмотру более чем в 170 странах мира. Покупка доли в "Студии Метрафильмс" позволит "НМГ Студии" значительно расширить производство анимационных проектов для российского и международного рынков.



Анимационная "Студия Метрафильмс" входит в группу "Метрафильмс", которая спродюсировала одни из самых интересных российских кинопроектов последних лет – "Война Анны" (премии "Золотой орел" и "Ника" за лучший фильм года), "Довлатов" (участие в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля-2018) и "Юморист", уже ставший одной из самых обсуждаемых премьер 2019 года.



ЗАО "Национальная Медиа Группа" создано в 2008 году. В настоящий момент НМГ является крупнейшим российским частным медиа-холдингом с бизнес-присутствием во всех медиа-средах. В состав НМГ входят: Первый канал, РЕН ТВ, "Пятый канал" и "78", газеты "Известия", "Спорт-экспресс", "Metro-Петербург", а также мультимедийный информационный центр IZ.ru. В 2014 году холдинг вышел на рынок производства телевизионного и киноконтента за счёт приобретения доли в компании Art Pictures Vision.



В декабре 2018 года НМГ в консорциуме с ВТБ приобрёли 75% холдинга "СТС Медиа". НМГ развивает партнёрские отношения с зарубежными корпорациями по распространению в России локального вещания международных телеканалов.



В 2015 году было создано совместное предприятие НМГ и Discovery Communications "Медиа Альянс", под управлением которого находятся российские каналы Discovery Networks, Eurosport, Turner. В 2016 году НМГ заключила партнёрство с Viasat World по развитию в России каналов группы. В 2018 году к НМГ присоединились телеканалы Sony Turbo, Sony Sci-fi и Sony Channel, осуществляющие вещание на территории России. В 2018 году Национальной Медиа Группой была реализована индустриальная инициатива высокотехнологичного инфраструктурного ОТТ-сервиса "Витрина ТВ", а также создана стриминг-платформа More.TV.



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