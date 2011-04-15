Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 июля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 11 июля 2019 года.



БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛ НЕ ОТСУДИЛ ВЗЯТКУ

ФИНАНСИСТА ВНУТРЕННИХ ВОЙСК ВЕРНУЛИ ПОД СЛЕДСТВИЕ



Как стало известно "Ъ", в Москве снова арестовали бывшего заместителя главкома внутренними войсками МВД России Вячеслава Варчука. В прошлом году он был лишен звания генерал-лейтенанта и определен на шестилетний срок в колонию за получение взятки. При этом господин Варчук через суд пытался взыскать с Росгвардии 10 млн руб., считая, что она необоснованно обогатилась за его счёт.





ЧЕКИСТ ЧИСЛИЛСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ

АРЕСТОВАН ПОДПОЛКОВНИК ФСБ, ФИКТИВНО ТРУДОУСТРОИВШИЙСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ





Как стало известно "Ъ", в Краснодаре арестовали бывшего подполковника регионального УФСБ Константина Николинко. Возглавляя отделение спецслужбы по городу Белоречинску, офицер заставил руководителя местного филиала Адыгейского государственного университета (АГУ) фиктивно принять его на работу и в течение восьми лет получал в нем зарплату преподавателя. Злоупотребления были выявлены в ходе расследования уголовного дела о выдаче дипломов в АГУ за взятки.





К СПИДОМЕТРУ ПРИСТРАИВАЮТ ДОЗИМЕТР

РЯДОМ С ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ХОРДОЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ОПАСНЫЙ УЧАСТОК



В Москомархитектуре подтвердили, что в землеотвод спроектированной Юго-Восточной хорды близ парка "Коломенское" попадает участок Московского завода полиметаллов. На склоне берега Москвы-реки у завода эксперты предприятия "Радон" ранее обнаружили "десятки тысяч тонн радиоактивной земли". В Москомархитектуре признали наличие участков "с особыми экологическими условиями", но заверили, что новая автотрасса через них не пойдет. Эколог утверждает, что под склоном находятся отходы радиоактивного урана и тория, и опасается, что с землей пыль, способную спровоцировать онкологические заболевания, разнесет по округе строительная техника. Замеры "Ъ" подтвердили 50-кратное превышение радиационного фона на участках склона.



У подошвы склона, примерно в 30 м от реки, дозиметр зашкалил, показав пороговое значение в 999 мкр/ч.





УТИЛЬСБОР НА ВСЕХ НЕ ДЕЛИТСЯ

ПОПЫТКА УВЯЗАТЬ ЕГО ВОЗВРАТ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ РАСКОЛОЛА АВТОРЫНОК



Между автоконцернами разгорается борьба за правила распределения промышленных субсидий объемом около 120 млрд руб. в год. По данным "Ъ", ряд традиционно российских производителей хотят привязать объем выплат к уровню локализации автомобилей, что снизит их размер для конкурентов. Теперь Toyota, BMW, PSA, Volvo Trucks и "Автотор" пожаловались на эту идею Дмитрию Медведеву, утверждая, что это приведет к снижению рентабельности и даже, возможно, к сворачиванию производства. Аналитики говорят о том, что нелогично в условиях сложившейся практики пересматривать объем выплат.





"ЯНДЕКС.АФИША" СОБРАЛА ОЧЕРЕДЬ

БИЛЕТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ОБЪЕДИНЯЮТ ПРЕТЕНЗИИ К СЕРВИСУ



Претензии билетного оператора "Кассир.ру" к "Яндексу" готовы поддержать другие крупные участники рынка, включая Ticketland и Intickets. Кнопка быстрой покупки билетов через "Яндекс.Афишу" позволяет интернет-компании перетягивать трафик не только у конкурентов, но и у самих организаторов мероприятий, считают билетные сервисы. В "Яндексе" утверждают, что открыты для сотрудничества и предоставляют доступ к билетам различных продавцов.





БЫСТРЫМ ПЛАТЕЖАМ НАКРУЧИВАЮТ ПРОЦЕНТ



В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк направил в ассоциацию "Финтех" (при которой и создана рабочая группа по СБП) предложение ввести дифференцированный тариф в зависимости от категории точки продажи. "Его максимальная ставка была предложена нами менее 1%, что существенно ниже текущих комиссий эквайринга,- отмечают в банке.- Низкий тариф будет снижать комиссионный доход банков, который сейчас направляется на программы лояльности для клиентов (кэшбэк, мили, бонусы и т. д.). При их отсутствии в сервисе c2b клиенты будут делать свой выбор в пользу других платежных инструментов". Кроме того, низкие тарифы будут заставлять банки вводить дополнительные комиссии за использование сервиса, указывают в ВТБ. По словам собеседников "Ъ" из других банков, это могут быть комиссии за предоставление информационно-технологического обслуживания, оперативное отражение информации о принятом платеже, формирование финансовой отчетности.





ТЕРМИНАЛ НЕ ЗАКАЧАЛСЯ В БЮДЖЕТ



В Минфине сообщили "Ъ", что "вопрос перераспределения средств будет рассмотрен при формировании бюджета 2020-2022 годов". По словам источников "Ъ", знакомых с ситуацией, Минфин настаивает на том, чтобы средства на терминал "Утренний" были выделены в рамках комплексного плана магистральной инфраструктуры (нацпроект с бюджетным финансированием в размере 2,3 трлн руб. в 2019-2024 годах). В марте РБК писал о том, что Минфин предлагал финансировать "Утренний" за счет средств, предназначенных на высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва-Казань.





"НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИА ГРУППА" ЗАВЕЛА "ТРЕХ КОТОВ"

ХОЛДИНГ ИНВЕСТИРОВАЛ В ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АНИМАЦИИ



"Национальная Медиа Группа" (НМГ) приобрела 25% в "Студии Метрафильмс" - создателе одного из крупнейших российских анимационных брендов "Три кота". Инвестиции в анимацию логичны после запуска входящим в НМГ холдингом "СТС Медиа" детского телеканала CTC Kids, считают эксперты. По их оценкам, с помощью нового актива НМГ сможет заработать на фоне роста популярности российских лицензий на рынке детских игрушек.





ПЕНСИОННЫМ АГЕНТАМ ПРЕДЛОЖИЛИ СТАТУС

НПФ ПОДВОДЯТ ПОД ПОСРЕДНИКОВ ПРАВОВУЮ БАЗУ



Ассоциация НПФ предлагает законодательно закрепить статус агента негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частности, предлагается ввести для них административную ответственность, что, как полагает лоббист, будет способствовать защите прав клиентов. По мнению экспертов, реализация предложения не решит проблемы неправомерных переводов пенсионных накоплений, однако поможет институционализировать агентов, выведя их из "серой зоны".





"ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ"

ГЛАВА РОСТЕХНАДЗОРА АЛЕКСЕЙ АЛЕШИН ОБ АВАРИЯХ, ПРОВЕРКАХ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯХ





Число аварий на опасных производственных объектах в России в 2018 году сократилось на 15,8%. Об их главных причинах, внедрении удаленной системы мониторинга опасных производств и поправках к закону о промышленной безопасности "Ъ" рассказал руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 11.07.2019