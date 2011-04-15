Движение по Осташковскому шоссе из Москвы в сторону области перекрыто в связи с пожаром на ТЭЦ в Мытищах

Движение по Осташковскому шоссе из Москвы от МКАД в сторону области перекрыто в связи с пожаром на ТЭЦ в Мытищах.



Сегодня, 11 июля, произошло возгорание на ТЭЦ-27 в деревне Челобитьево. Пожару присвоена третья категория сложности.





"AK&M" от 11.07.2019