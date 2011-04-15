Движение по Осташковскому шоссе из Москвы в сторону области перекрыто в связи с пожаром на ТЭЦ в Мытищах

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Движение по Осташковскому шоссе из Москвы от МКАД в сторону области перекрыто в связи с пожаром на ТЭЦ в Мытищах.
Сегодня, 11 июля, произошло возгорание на ТЭЦ-27 в деревне Челобитьево. Пожару присвоена третья категория сложности.
"AK&M" от 11.07.2019