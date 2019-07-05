ЦБ РФ установил официальный курс евро на 12 июля в размере 71.0073 руб. против 71.5631 руб. на 11 июля.





Курс евро за последние 5 дней:



11.07.19 - 71.5631 руб.

10.07.19 - 71.4626 руб.

09.07.19 - 71.7067 руб.

06.07.19 - 71.6593 руб.

05.07.19 - 71.5420 руб.





























































































































































"AK&M" от 11.07.2019