Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 июля

Банк России установил на 12 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.9512

1 Азербайджанский манат 37.1320

100 Армянских драмов 13.2064

1 Белорусский рубль 30.9798

1 Болгарский лев 36.3080

1 Бразильский реал 16.7811

100 Венгерских форинтов 21.8057

1000 Вон Республики Корея 53.6282

10 Гонконгских долларов 80.5792

10 Датских крон 95.1290

1 Доллар США 62.9944

1 Евро 71.0073

100 Индийских рупий 92.0782

100 Казахстанских тенге 16.4339

1 Канадский доллар 48.2679

100 Киргизских сомов 90.2499

10 Китайских юаней 91.7416

10 Молдавских леев 35.3901

1 Новый туркменский манат 18.0241

10 Норвежских крон 73.6269

1 Польский злотый 16.6353

1 Румынский лей 15.0015

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.9549

1 Сингапурский доллар 46.4766

10 Таджикских сомони 66.7667

1 Турецкая лира 11.0707

10000 Узбекских сумов 73.4555

10 Украинских гривен 24.4022

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 78.9698

10 Чешских крон 27.7417

10 Шведских крон 67.0974

1 Швейцарский франк 63.8953

10 Южноафриканских рэндов 45.1618

100 Японских иен 58.3039

"AK&M" от 11.07.2019