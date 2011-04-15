Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 июля

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Банк России установил на 12 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.9512
1 Азербайджанский манат 37.1320
100 Армянских драмов 13.2064
1 Белорусский рубль 30.9798
1 Болгарский лев 36.3080
1 Бразильский реал 16.7811
100 Венгерских форинтов 21.8057
1000 Вон Республики Корея 53.6282
10 Гонконгских долларов 80.5792
10 Датских крон 95.1290
1 Доллар США 62.9944
1 Евро 71.0073
100 Индийских рупий 92.0782
100 Казахстанских тенге 16.4339
1 Канадский доллар 48.2679
100 Киргизских сомов 90.2499
10 Китайских юаней 91.7416
10 Молдавских леев 35.3901
1 Новый туркменский манат 18.0241
10 Норвежских крон 73.6269
1 Польский злотый 16.6353
1 Румынский лей 15.0015
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.9549
1 Сингапурский доллар 46.4766
10 Таджикских сомони 66.7667
1 Турецкая лира 11.0707
10000 Узбекских сумов 73.4555
10 Украинских гривен 24.4022
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 78.9698
10 Чешских крон 27.7417
10 Шведских крон 67.0974
1 Швейцарский франк 63.8953
10 Южноафриканских рэндов 45.1618
100 Японских иен 58.3039
"AK&M" от 11.07.2019