Банк России на 12 июля понизил курс евро к рублю почти на 56 копеек до 71.0073 руб., курс доллара США - более чем на 80 копеек до 62.9944 руб.

Банк России на 12 июля понизил официальный курс евро к рублю почти на 56 копеек до 71.0073 руб. с 71.5631 руб., курс доллара США - более чем на 80 копеек до 62.9944 руб. с 63.7988 руб. 11 июля.



Стоимость бивалютной корзины на 12 июля уменьшилась более чем на 69 копеек (-1.03%) до 66.6002 руб. с 67.2927 руб. 11 июля.



"AK&M" от 11.07.2019