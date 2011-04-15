Госдума приняла закон о социальном предпринимательстве

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в части закрепления понятий "социальное предпринимательство". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Закон вводит понятие социального предпринимательства — деятельность, при которой малое или среднее предприятие обеспечивает занятость социально уязвимых категорий граждан, способствует реализации производимой ими продукции, само производит товары для социально уязвимых групп или осуществляет деятельность, направленную на "достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества в целом". Также для социально ориентированных предприятий предусмотрены меры финансовой и имущественной господдержки.



При этом к социально-уязвимым категориям отнесены инвалиды, одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, выпускники детских домов в возрасте до двадцати трёх лет, лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость, беженцы и вынужденные переселенцы, малоимущие, лица без определенного места жительства и занятий.



"AK&M" от 11.07.2019