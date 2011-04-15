Газпром энергохолдинг планирует ряд сделок с казначейскими акциями Мосэнерго и ОГК-2

ООО "Газпром энергохолдинг" рассматривает осуществление передачи казначейского пакета акций ПАО "ОГК-2" (3.889% уставного капитала) на баланс ПАО "Мосэнерго" и передачи казначейского пакета акций Мосэнерго (0.35% уставного капитала) на баланс ОГК-2. Об этом говорится в сообщении Мосэнерго.



Данные сделки планируется совершить на условиях, которые определят советы директоров Мосэнерго и ОГК-2.



Кроме того, в настоящее время Газпром энергохолдинг прорабатывает вопрос определения условий реализации и продажи указанных ценных бумаг, что позволит увеличить долю акций ОГК-2 и Мосэнерго в свободном обращении и повысить ликвидность.



ООО "Газпром энергохолдинг" — специализированная компания (100?процентное дочернее общество ПАО "Газпром") по управлению компаниями группы "Газпром" в электроэнергетике. Газпром энергохолдинг является лидером по производству тепловой энергии и электроэнергии компаниями тепловой генерации в России.



Основными производственными компаниями "Газпром энергохолдинга" являются ПАО "Мосэнерго", ПАО "ТГК-1", ПАО "ОГК-2", которые производят электрическую и тепловую энергию преимущественно на основе природного газа и угля, а также крупнейшая теплоснабжающая организация Московского региона — ПАО "МОЭК".



AK&M "Рынок слияний и поглощений"