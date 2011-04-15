Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/07/2019
14:21

Газпромбанк и "Дальграфит" подписали договор об открытии кредитной линии для финансирования разработки Тополихинского участка Союзного месторождения графита

Газпромбанк и ООО "Дальневосточный графит" подписали договор об открытии кредитной линии для финансирования разработки Тополихинского участка Союзного месторождения графита в Еврейской автономной области. Об этом говорится в сообщении банка.

Союзное месторождение графита - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений графита. По содержанию графита в руде Союзное месторождение входит в тройку лучших месторождений графита в мире.

Спонсором проекта выступает группа "Магнезит" - крупнейший в России производитель огнеупорных материалов.

Общий бюджет проекта составляет 8 млрд руб. Газпромбанк предоставит кредит в размере 5.45 млрд руб. на условиях проектного финансирования. Кредит будет использован для строительства ГОКа, карьера и сопутствующей инфраструктуры.

После выхода на полную мощность в 2022 году "Дальграфит" будет производить 40 тыс. т концентрата графита в год. Ключевые рынки сбыта продукции проекта - Россия и Китай.

АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.


"AK&M" от 11.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100