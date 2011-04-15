Газпромбанк и "Дальграфит" подписали договор об открытии кредитной линии для финансирования разработки Тополихинского участка Союзного месторождения графита

Газпромбанк и ООО "Дальневосточный графит" подписали договор об открытии кредитной линии для финансирования разработки Тополихинского участка Союзного месторождения графита в Еврейской автономной области. Об этом говорится в сообщении банка.



Союзное месторождение графита - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений графита. По содержанию графита в руде Союзное месторождение входит в тройку лучших месторождений графита в мире.



Спонсором проекта выступает группа "Магнезит" - крупнейший в России производитель огнеупорных материалов.



Общий бюджет проекта составляет 8 млрд руб. Газпромбанк предоставит кредит в размере 5.45 млрд руб. на условиях проектного финансирования. Кредит будет использован для строительства ГОКа, карьера и сопутствующей инфраструктуры.



После выхода на полную мощность в 2022 году "Дальграфит" будет производить 40 тыс. т концентрата графита в год. Ключевые рынки сбыта продукции проекта - Россия и Китай.



АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.





"AK&M" от 11.07.2019