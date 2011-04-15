Международная антивирусная компания ESET обнаружила уязвимость нулевого дня в ОС Windows (CVE-2019-1132). Найденная брешь позволяла злоумышленникам совершать целевые атаки в Восточной Европе, говорится в сообщении ESET.



Уязвимость CVE-2019-1132 представляет собой локальное повышение привилегий в компоненте win32k.sys. После развертывания эксплойта злоумышленники получали возможность устанавливать практически полный контроль над компьютером жертвы.



В Windows 8 и более поздних версиях ОС предусмотрены механизмы защиты от подобных атак.



Уязвимость затрагивает следующие версии операционных систем: Windows 7 (х32); Windows 7 (x64); Windows Server 2008 (х32); Windows Server 2008 (x64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 R2 (x64).



Также уязвимости подвержены Windows XP и Windows Server 2003, однако Microsoft официально отказалась от поддержки этих систем.



"Найденная уязвимость напоминает эксплойт группировки Sednit, который мы проанализировали в 2017 году, - говорит эксперт ESET Антон Черепанов. - Владельцам Windows 7 Service Pack 1 следует задуматься об обновлении операционной системы, т.к. её поддержка будет прекращена 14 января 2020 года. Это означает, что пользователям станут недоступны критически важные обновления безопасности".



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 11.07.2019