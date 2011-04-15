Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/07/2019
14:24

ESET обнаружила уязвимость нулевого дня в ОС Windows

Международная антивирусная компания ESET обнаружила уязвимость нулевого дня в ОС Windows (CVE-2019-1132). Найденная брешь позволяла злоумышленникам совершать целевые атаки в Восточной Европе, говорится в сообщении ESET.

Уязвимость CVE-2019-1132 представляет собой локальное повышение привилегий в компоненте win32k.sys. После развертывания эксплойта злоумышленники получали возможность устанавливать практически полный контроль над компьютером жертвы.

В Windows 8 и более поздних версиях ОС предусмотрены механизмы защиты от подобных атак.

Уязвимость затрагивает следующие версии операционных систем: Windows 7 (х32); Windows 7 (x64); Windows Server 2008 (х32); Windows Server 2008 (x64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 R2 (x64).

Также уязвимости подвержены Windows XP и Windows Server 2003, однако Microsoft официально отказалась от поддержки этих систем.

"Найденная уязвимость напоминает эксплойт группировки Sednit, который мы проанализировали в 2017 году, - говорит эксперт ESET Антон Черепанов. - Владельцам Windows 7 Service Pack 1 следует задуматься об обновлении операционной системы, т.к. её поддержка будет прекращена 14 января 2020 года. Это означает, что пользователям станут недоступны критически важные обновления безопасности".

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.

"AK&M" от 11.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100