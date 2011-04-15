Сборы регионального центра "Московия" Ингосстраха в I квартале выросли на 50%

Объём премии, собранной филиалами регионального центра "Московия" Ингосстраха за I квартал 2019 года, составил 412.8 млн руб., что на 50% превышает показатели I квартала годом ранее. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 231 млн руб. (прирост 26%), в том числе сборы по личному страхованию – 35.6 млн руб., сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 183.2 млн руб. (прирост 35%), страхованию ответственности – 12.2 млн руб. Объём страховой премии по ОСАГО – 169.7 млн руб. (прирост 112%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 6.3 млн руб. (прирост 13%), по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 5.7 млн руб.



Выплаты филиалов регионального центра "Московия" за I квартал 2019 года составили 195.4 млн руб. В том числе по добровольному личному страхованию – 15.5 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 93.7 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 255.9 тыс. руб. Выплаты по ОСАГО составили 83.2 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 2.8 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса регионального центра "Московия" стали: страхование имущества юридических лиц, ОСАГО и АВТОКАСКО.



Напомним, что в зону ответственности регионального центра "Московия" входят филиалы Ингосстраха, находящиеся в Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской, Тверской и Владимирской областях.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 11.07.2019