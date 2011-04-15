Более половины бизнесменов скептично настроены в отношении будущего, ВЦИОМ

Большинство российских предпринимателей оценивают условия для ведения бизнеса в нашей стране как неблагоприятные (71%). При этом только 15% опрошенных считают, что государство принимает активные меры, направленные на поддержку и развитие бизнеса. Несмотря на это, большинство участников опроса (76%) при возможности выбора предпочли бы иметь собственное дело. Об этом говорится в сообщении ВЦИОМ.



Среди факторов, оказывающих наибольшее негативное влияние на условия ведения бизнеса в России, предприниматели примерно в равной степени выделяют как макроэкономические, так и институциональные проблемы.



К ним относят уровень благосостояния граждан (81%), распространённость коррупции (72%) и уровень цен на энергоносители (71%). Отрицательное воздействие, по мнению респондентов, оказывает также группа факторов, связанных с судебно-правовой системой: уровень защищённости собственника, работа судебной системы (62%), нормативно-правовое регулирование в сфере бизнеса (62%), а также работа контрольно-надзорных органов (63%). При этом уровень конкуренции на внутреннем рынке (47%), стабильность государственной власти и внутриполитической ситуации (35%), а также доступность кредитов (28%), по оценке предпринимателей, позитивно влияют на деловую среду.



Риск снижения спроса на продукты и услуги (72%) современные предприниматели оценивают как наиболее вероятный. Среди ключевых названы риски повышения уровня налогообложения (70%) и непредсказуемых изменений в законодательстве (64%), а также роста издержек (63%). Каждый второй участник опроса (52%) беспокоится о собственной защищённости, связанной с несовершенством судебной системы и низким процентом оправдательных приговоров. В числе высоковероятных рисков также упоминаются возникновение проблем с правоохранительными органами (41%) и риск рейдерского захвата (25%). К наименее вероятным предприниматели относят риски дефолта и дестабилизации экономической системы (20%), а также изменения политической ситуации (22%).



Более половины опрошенных (51%) скептично настроены в отношении будущего, и в пятилетней перспективе ожидают ухудшения условий для ведения бизнеса. Реализацию долгосрочных стратегий планирует только 23% российских бизнесменов. В ближайшую трёхлетку поддерживать своё дело на достигнутом уровне планирует каждый третий предприниматель, примерно столько же (26%) нацелены на развитие с отдачей в краткосрочной перспективе. Ещё 10% задумываются о закрытии собственного бизнеса, 6% хотели бы его продать.



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