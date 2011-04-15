Россельхозбанк увеличил кредитование рыбопромышленников в 2019 году на 34%

Россельхозбанк за 6 месяцев 2019 года выдал отечественным рыбопромышленникам 3 млрд руб., что на 34% больше аналогичного периода прошлого года. На эти средства модернизируется и расширяется производство, развивается аквакультура. Об этом говорится в сообщении банка.



Вопросы финансировании отрасли поднимались на III Международном рыбопромышленном форуме. В мероприятии принял участие заместитель председателя правления Россельхозбанк Павел Марков.



РСХБ выступил официальным партнером мероприятия, организованного Федеральным агентством по рыболовству. В ходе форума российские и международные эксперты обсудили наиболее актуальные проблемы мирового рыбного рынка и связанные с ним экономические и социальные вопросы.



Представители РСХБ провели переговоры с потенциальными и действующими клиентами, рассказали о перспективе отрасли и важности расширения производств с целью увеличения объема экспорта продукции. Банк оказывает финансовую поддержку не только крупным промысловым предприятиям, но и субъектам малого и среднего бизнеса. Среди них рыбопромышленники из различных регионов России от Калининграда до Сахалина. К настоящему моменту общий объем кредитных вложений Россельхозбанка в рыбопромышленный комплекс составил порядка 77 млрд руб.



"Отечественный рыбопромышленный комплекс обладает высоким потенциалом. Рыба занимает вторую строчку по объёмам экспорта АПК России после зерна и наша задача помочь укрепить этот показатель. С этой целью Россельхозбанк финансирует инвестиционные проекты отрасли и текущую деятельность рыбохозяйственных предприятий", - отметил П.Марков.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Чистый убыток Россельхозбанка по МФСО за 9 месяцев 2018 года составил 9.6 млрд руб.



Чистая прибыль за 2018 год по МСФО составила 1.5 млрд руб.





"AK&M" от 11.07.2019