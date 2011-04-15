В Московской области возбуждено уголовное дело по факту пожара на территории топливно-энергетического комплекса

Следственный комитет РФ по Московской области по факту пожара, произошедшего на территории ТЭЦ-27 в городском округе Мытищи, возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса). Об этом говорится в сообщении СК.



По предварительным данным следствия, 11 июля из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошёл выброс газа. В результате начался пожар в 200 м от места выброса, на территории ООО "Навигатор".



В результате пожара один человек погиб, количество пострадавших уточняется. Компании "Навигатор" причинён ущерб на 150 млн руб.



"AK&M" от 11.07.2019