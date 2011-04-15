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11/07/2019
15:57

Госдума приняла закон, устанавливающий ответственность за "зарплатное рабство"

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность для работодателей за отказ сотруднику в его праве на изменение кредитной организации, в которую должна перечисляться заработная плата. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Устанавливается административная ответственность за воспрепятствование работодателем осуществления работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата.

Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, для должностных лиц административный штраф должен составить от 10 тыс. до 20 тыс. руб. (предусмотрено предупреждение), для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 тыс. до 5 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Ещё одна инициатива предусматривает изменения в ч. 3 ст. 136 Трудового кодекса РФ. Сейчас в ней говорится, что работник имеет право заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена его зарплата, сообщив в письменной форме руководителю об изменении реквизитов не позднее чем за 5 рабочих дней до дня выплаты зарплаты. Законопроектом предлагается увеличить этот срок до 15 календарных дней.




"AK&M" от 11.07.2019
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