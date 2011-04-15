Северо-Восточная хорда будет продлена до границы с Подмосковьем

Одобрен проект, продлевающий Северо-Восточную хорду (СВХ) от Косинской развязки на МКАД до границ с Московской областью. Об этом говорится в сообщении столичного Стройкомплекса.



Этот участок дороги пройдёт по территории промзоны "Руднёво". Его длина составит 4.5 км. новый участок СВХ позволит присоединить к восточной части столицы проектируемую автомагистраль "Москва – Нижний Новгород – Казань".



Напомним, Северо-Восточная хорда пройдёт от трассы Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД – на пересечении с магистралью Вешняки–Люберцы. Она соединит крупные автомагистрали – Измайловское, Щёлковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.



"AK&M" от 11.07.2019