Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/07/2019
16:55

Северо-Восточная хорда будет продлена до границы с Подмосковьем

Одобрен проект, продлевающий Северо-Восточную хорду (СВХ) от Косинской развязки на МКАД до границ с Московской областью. Об этом говорится в сообщении столичного Стройкомплекса.

Этот участок дороги пройдёт по территории промзоны "Руднёво". Его длина составит 4.5 км. новый участок СВХ позволит присоединить к восточной части столицы проектируемую автомагистраль "Москва – Нижний Новгород – Казань".

Напомним, Северо-Восточная хорда пройдёт от трассы Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД – на пересечении с магистралью Вешняки–Люберцы. Она соединит крупные автомагистрали – Измайловское, Щёлковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

"AK&M" от 11.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100