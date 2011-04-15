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11/07/2019
17:36

Сотрудники Домодедовской таможни задержаны по делу о взятках

Главное следственное управление СК России предъявило обвинение 10 должностным лицам Домодедовской таможни ФТС России, говорится в сообщении СК.

Уголовные дела в отношении них были возбуждены на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных управлением "К" СЭБ ФСБ России.

В числе фигурантов уголовных дел - заместители начальников отделов специальных таможенных процедур N 3 и N 4 таможенного поста Аэропорт "Домодедово" (пассажирский) Домодедовской таможни ФТС России Константин Баграев и Олег Шевченко, а также 8 таможенных инспекторов. Им инкриминируется совершение 6 преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, обвиняемые получали взятки за совершение незаконных действий в пользу лиц, уличённых в нарушении положений действующего законодательства, касающихся декларирования товаров и денежных средств.

По ходатайству следствия в отношении 7 обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим – домашний арест.

"AK&M" от 11.07.2019
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