Нефть растёт на позитивном фоне

Снижение запасов нефти в США оказало позитивное влияние на нефтяные котировки. Согласно данным Управления по энергетической информации, запасы уменьшились на 9.5 млн баррелей. Напряжённость на Ближнем Востоке также оказывает поддержку ценам, хотя нападения на танкеры и беспилотник откликнулись Ирану агрессией со стороны Европы и США. Об этом говорится в комментарии эксперта Международного финансового центра Гайдара Гасанова.



Ещё одним положительным фактором можно назвать надвигающийся шторм в Мексиканском заливе, ведь благодаря ему была остановлена работа нефтяных вышек.



Все перечисленное носит временный характер, если не считать события на Ближнем Востоке. Основное внимание крупных участников рынка приковано к торговой войне между США и Китаем. Если базовый сценарий, достигнутый странами ОПЕК+, сохранится, то цены на нефть останутся стабильными. США и Китай продолжают вести переговоры. Многие участники рынка ожидают положительного исхода торговой войны, но опасения, что спрос упадёт, все же есть.



Мировые фондовые рынки начали также рост на фоне намеков от главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможном уменьшении ключевой процентной ставки. Это говорит о том, что у крупных инвесторов вновь возник аппетит к рисковым активам. Интерес повысился и на фьючерсные контракты на нефть, подчёркивает аналитик.



Общий фон в целом позитивен для рынка нефти. В ближайшей перспективе цены будут подниматься к $68 за баррель марки Brent и к $61.64 за баррель WTI.







"AK&M" от 11.07.2019