Тюменнефтегаз на 8% увеличил запасы Русского месторождения по российской классификации

Тюменнефтегаз, добывающее предприятие НК "Роснефть", по итогам геологоразведочных работ нарастил нефтяные запасы Русского месторождения на 8% по категории АВ1. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Увеличение углеводородного потенциала проекта стало возможно благодаря проведению сейсморазведочных работ методом 3D, бурению трёх поисково-разведочных и 164 эксплуатационных скважин. На основании всех полученных данных, специалисты предприятия и Тюменского нефтяного научного центра уточнили трёхмерную геологическую модель Русского месторождения, определили стратегию его дальнейшего изучения и бурения разведочных скважин в краевых зонах месторождения.



По состоянию на 01.01.19 г. объём геологических запасов нефти по категории АВ1+В2 АО "Тюменнефтегаз" оценивается в 1.5 млрд т, извлекаемых – в 448 млн т.



АО "Тюменнефтегаз" – одно из ключевых дочерних обществ НК "Роснефть" в Тюменской области. Основной деятельностью предприятия является разработка месторождения "Русское".



Проектная мощность объектов сбора, подготовки и транспортировки составит 6.7 млн т нефти в год. На площадке месторождения ведётся строительство резервуарного парка центрального пункта сбора нефти. В стадии завершения - строительство первого этапа приемо-сдаточного пункта "Заполярное" и напорного нефтепровода протяженностью 65 км, который обеспечит транспортировку нефти и соединит месторождение с магистральной нефтетранспортной системой "Заполярье–Пурпе".



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 61.7% до 131 млрд руб. с 81 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий составил 2.077 трлн руб. против 1.722 трлн руб. (+20.6%). Показатель EBITDA увеличился на 42.3% до 548 млрд руб. с 385 млрд руб.



"AK&M" от 11.07.2019