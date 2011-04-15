Дайджест газеты "Ведомости" от 12 июля 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 12 июля 2019 года.





VOLKSWAGEN ПОПРОСИЛ УВЯЗАТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ

САМ НЕМЕЦКИЙ АВТОКОНЦЕРН ОБЯЗАЛСЯ ИНВЕСТИРОВАТЬ В РОССИЮ ЕЩЕ 61,5 МЛРД РУБЛЕЙ





Группа Volkswagen (VW) предлагает российскому правительству дифференцировать систему доступа к господдержке автопрома. Размер госсубсидии должен зависеть от уровня локализации машин и автокомпонентов каждого конкретного автопроизводителя, считает немецкий автоконцерн.



Письмо с таким предложением "Фольксваген груп рус" направила вице-премьеру Дмитрию Козаку (курирует автопром), рассказали "Ведомостям" сотрудники двух автоконцернов. Представитель VW подтвердил отправку письма, но от дальнейших комментариев отказался. Получение письма подтвердил и представитель Козака.





MAIL.RU МОЖЕТ ПЕРЕНЕСТИ ШТАБ-КВАРТИРУ В "МОСКВА-СИТИ"

СДЕЛКА С КОМПАНИЕЙ УСМАНОВА И МАЛИСА МОЖЕТ СТАТЬ КРУПНЕЙШЕЙ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА АРЕНДЫ





Mail.ru Group ведет переговоры со структурами Олега Малиса и Алишера Усманова об аренде площадей в комплексе, который они строят в деловом центре "Москва-сити" (участок N 20), рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших с обеими сторонами потенциальной сделки. Этот проект - один из вариантов, который рассматривает Mail.ru Group, подтвердил сотрудник интернет-компании. Представитель Усманова перенаправил вопрос в Mail.ru Group, там факт переговоров об аренде площадей в башне в "Москва-сити" опровергли. Представитель "Сити" Малиса, которая управляет всем деловым центром и вместе с компанией Усманова строит башню, сообщил, что группа ведет переговоры с рядом крупных игроков, но до закрытия сделок комментировать их некорректно.





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"AK&M" от 12.07.2019