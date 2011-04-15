Дайджест газеты "Коммерсант" от 12 июля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 12 июля 2019 года.



ЗАМПРЕДА ПФР ИНТЕГРИРОВАЛИ В КОРРУПЦИЮ

ЧИНОВНИК ПОЛУЧАЛ МАЛЫЕ ОТКАТЫ ЗА БОЛЬШИЕ КОНТРАКТЫ



Вчера стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и

СКР заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве. По версии следствия, посредником, через которого господин Иванов получил несколько миллионов рублей, являлся топ-менеджер IT-интегратора "Техносерв" Алексей Копейкин, действовавший в интересах неустановленных лиц. При этом на причастность к коррупционной схеме уже активно проверяется совладелец компании Алексей Ананьев. Господин Иванов признал свою вину.





ВМЕСТО ТЕРРОРИСТА НАШЛИ ЕГО СЛЕДЫ

АЧЕМЕЗА ГОЧИЯЕВА ЕЩЕ РАЗ АРЕСТОВАЛИ



Как стало известно "Ъ", находящийся 20 лет в международном розыске организатор взрывов жилых домов в Москве в 1999 году Ачемез Гочияев обзавелся личным адвокатом. Последний недавно представлял его интересы в Лефортовском райсуде Москвы, где ФСБ добилась очередного заочного ареста Гочияева на два месяца - на этот раз по обвинению в незаконном хранении оружия. Схрон с ним силовики обнаружили в июне 2019 года во время одной из спецопераций на Северном Кавказе.





СТАРЫЕ ТРУБЫ ИЗВЛЕКАЮТ ИЗ ОТХОДОВ

МИНЭНЕРГО ПЫТАЕТСЯ ОТМЕНИТЬ ЗАПРЕТ НА ОТРАБОТАННУЮ ПРОДУКЦИЮ



Как стало известно "Ъ", в противостояние нефтекомпаний с трубниками за возможность использования бывших в употреблении труб подключились Минэнерго и крупный подрядчик "Газпрома" - "Газстройинновация". С 2017 года такие трубы приравнены к отходам, их вторичное использование запрещено, что выгодно производителям труб, но означает потери для нефтегазовых компаний. Теперь Минэнерго предлагает создать методику оценки б/у труб, которая даст возможность их вторично использовать в зависимости от технического состояния. По расчетам "Газстройинновации", расходы отрасли из-за запрета на б/у трубы составили 75 млрд руб. за два года.





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"AK&M" от 12.07.2019